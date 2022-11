Mourinho destrozó a un jugador de su equipo tras el empate de la Roma: "Me traicionó, ya lo invité a…"

José Mourinho, entrenador del Roma, aseguró tras el empate de su equipo ante el Sassuolo (1-1) que se sintió "traicionado" por uno de sus jugadores, del que no desveló la identidad pero al que le dijo que se buscara un equipo en el próximo mercado de fichajes invernal. El equipo capitalino quedó con 26 unidades en zona de Europa League, pero su mala racha está latente.

"El equipo quería ganar, pero lamento que nuestro esfuerzo haya sido traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. Me traicionó, ya lo invité a que se buscara un equipo en enero, pero no creo. No hablé así de Ibáñez después del partido de la Lazio, su actitud había sido de lo mejor. Uno puede cometer errores. Lamento la actitud poco profesional de alguien", dijo.

Mourinho apuntó contra un futbolista de su equipo.

Luego agregó: "No voy a decir quien es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, agarró todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no".

Los 16 futbolistas que utilizó contra el Sassuolo fueron: Rui Patrício, Smalling, Çelik, Mancini, Ibañez, Matic, Cristante, Zaniolo, Volpato, Shomudorov y Zalewski en el once titular, y después entraron Karsdorp, Abraham, El Saarawy, Bove y Belotti.

Desde la ausencia de Paulo Dybala, la Roma sumó seis puntos en seis partidos, mientras que con él acumuló 19 puntos en ocho encuentros. Un confuso momento para el equipo de Mou, que no levanta, pero que cambia el chip y piensa en el Torino, rival del próximo domingo 13 de noviembre. Allí, la Joya tiene muchas chances de volver a sumar minutos y llegar a la Copa del Mundo.