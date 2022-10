Fórmula 1: el forzado saludo de Hamilton a Verstappen tras coronarse campeón

Max Verstappen se consagró bicampeón de la Fórmula 1 al ganar de manera categórica el Gran Premio de Japón, que tuvo un final confuso por la penalizacion que sufrió Charles Leclerc y la decisión de otorgar el puntaje normal pese a completarse el 75% de la competencia por las inclemencias climáticas. Pasaron los minutos, se confirmó el resultado a favor del hombre de Red Bull y mientras realizaban entrevistas, se produjo el encuentro que muchos estaban esperando entre el neerlandés y Lewis Hamilton.

Terminó de charlar con un medio europeo y cuando se dirigió hacia otro lugar de la zona mixta, Fernando Alonso estaba charlando con el siete veces campeón. El español cortó la charla y fue directamente hacia Max para felicitarlo con un cálido abrazo. Ante eso, el británico se acercó a ambos, lo saludó con un frío apretón de manos y se marchó del lugar sin decir mucho más.

Antes, Lewis había felicitado públicamente a todo el equipo austríaco: "Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max. No tengo dudas de que construiremos un coche mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos allí".

"No me siento frustrado. Era una carrera sprint. Lo hice lo mejor que pude y estoy contento de que al menos hayamos conseguido algunos puntos hoy. Simplemente éramos muy lentos en línea recta. Me he acercado todo lo que he podido, pero en cuanto levantaba, se alejaba. Me gustaría que haya sido una carrera más larga. Me alegro de que hayamos dado algunas vueltas para los aficionados, aunque no es una gran carrera para ellos teniendo en cuenta el tiempo que han esperado", finalizó.

A falta de cuatro carreras, Verstappen se colocó, además, a tiro de uno del récord histórico de éxitos en un mismo curso (13) que comparten dos alemanes: el séptuple campeón Michael Schumacher y Sebastian Vettel, cuatro veces ganador del certamen. Con el título logrado igualó a Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Kakkinën y Fernando Alonso.