El palazo del Cacique Medina a Merlos tras la derrota de Vélez ante San Lorenzo: “Incidió en…”

Una tarde más de amargura para Alexander Medina en Vélez. El entrenador del Fortín se fue caliente del Nuevo Gasómetro tras la derrota 1 a 0 de su equipo ante San Lorenzo, con el agónico penal de Néstor Ortigoza después de que el visitante se quedara con diez hombres por la expulsión de Valentín Gómez. El técnico, en conferencia de prensa, no se guardó nada y cargó contra Andrés Merlos, árbitro del encuentro.

"No me gustó el arbitraje, incidió en el resultado del partido. Por la primera amarilla a Valentín (Gómez), no fue. Por la situación de (Mateo) Seoane, estábamos con diez, se reanuda y viene el penal. No tuvo una buena actuación y perjudicó el desarrollo del partido", criticó Medina.

El entrenador se refirió a una falta de Valentín Gómez en el primer tiempo sobre Ezequiel Cerutti (el juez lo amonestó a los 24 minutos y le hizo la seña de que había cometido varias infracciones, estaba bien la amarilla) y a una jugada particular de Seoane que fue al piso a los 41 de la segunda parte pero no cometió falta sobre Malcom Braida. En la segunda, el Cacique tiene algo de razón, aunque pasa un rato largo entre ese error y la jugada del penal, que es un par de minutos más tarde y cuando Vélez ya la había sacado del área hacía rato.

"Nos están robando", había expresado Medina durante el partido cuando Merlos cobró la infracción de Seoane sobre Braida. El lateral azulgrana acusó un golpe que no fue tal, aunque existe un mínimo choque entre ambos jugadores. Un rato más tarde, después de que al propio Merlos le pegara la pelota tras un rechazo en el área de Vélez, el Ciclón volvió a la carga por la izquierda con Braida nuevamente como protagonista, quien tiró el centro que derivó en el cabezazo de Andrés Vombergar y la mano de Matías De los Santos dentro del área.

El árbitro, que expulsó correctamente a Gómez y cobró (también bien) el penal para el Ciclón, le puso un rato más de drama al partido por el inconveniente que tuvo con el intercomunicador: "No escucho", dijo, en tanto que todos los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos lo rodeaban. El ídolo azulgrana, Ortigoza, entró para patear el penal, ajustadito contra el palo, y le dio el triunfo a San Lorenzo ante su gente.

"Con bronca por el resultado, fue un partido parejo. Sobre el final se abrió con esa jugada. El rival no propuso mucho, o prácticamente nada. En el trámite del desarrollo no estaba para ninguno de los dos. Se abre por una jugada del penal sobre la hora. Hoy no era merecedor San Lorenzo de llevarse el triunfo. Nos da bronca por cómo se dio el partido y cuándo lo perdimos. Es una jugada que viene de una jugada que no fue falta de Seoane sobre la banda. Se tira el jugador de San Lorenzo. No era para perderlo. Nos faltó circuito, asociación y verticalidad para lastimar. Es un rival que acumula mucha gente atrás, 5-4-1", dijo también Medina.

Vélez está anteúltimo en la Liga Profesional con 19 puntos en 23 partidos jugados (todavía debe un partido con Central Córdoba), y Medina pidió cerrar el torneo con una buena recta final para sumar puntos: "Veníamos de dos victorias de local. Queríamos ganar y hacer buen partido, estábamos en una dinámica diferente. Hay material, hay buenos jugadores. Este equipo llevó a Vélez a una semifinal. Se sacará lo mejor con tiempo de trabajo. Ya hay un convencimiento de los jugadores, de lo que hay que mejorar y crecer. Lógicamente, esto del torneo local nos tiene incómodos, nos fue tan bien. Ambiguo con la situación que nos llevó a ilusionar en la Copa Libertadores. Vamos a trabajar para que en estos cuatro partidos logremos las victorias, con tres de local".