Guardiola ironizó sobre Haaland y la petición para que lo echen de la Premier: "Estoy decepcionado..."

El Manchester City no tuvo problemas para superar al Southampton. Fue 4-0 para los ciudadanos, que están punteros en la Premier League a falta del partido del Arsenal ante el Liverpool. Aunque no sufrió sobresaltos, la sorpresa pasó por Erling Haaland, que no convirtió hasta el final del partido, momento en el que parecía que su racha iba a cortarse. Sin dudas, eso iba a ser un respiro para las personas que firmaron la petición para echar al noruego de la liga, algo sobre lo que Pep Guardiola opinó irónicamente.

En conferencia de prensa, el DT catalán se rió de aquellos que aseguran que Haaland es un robot y debeía irse de la Premier League: "Estoy decepcionado con Haaland por no haber marcado tres goles. ¡Es por eso que hay una petición para echarlo de la liga!", ironizó.

En un tono más serio, Guardiola agregó que la capacidad goleadora del noruego distorsiona la visión que el público tiene sobre él: "Las expectativas aquí son tan altas que la gente espera que marque tres o cuatro goles en cada partido, pero al final él estaba ahí para marcar uno solo y ayudarnos a ganar".

Por último, el técnico del Manchester City aseguró que Haaland es mucho más que un simple goleador: "Nos ayudó de nuevo, manteniendo el balón y peleando. Creo que Erling jugó muy bien hoy", cerró.