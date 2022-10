El polémico posteo de Mbappé tras el 0-0 del PSG sin Messi: ¿palazo al DT?

Otra vez, Kylian Mbappé es noticia por un hecho fuera de la cancha. Este sábado, el Paris Saint-Germain empató sin goles ante el Stade de Reims en un partido muy chato. Esto llevó a Christopher Galtier al ojo de la tormenta por el juego de un equipo que tuvo a Neymar como suplente y a Lionel Messi desafectado por precaución. Luego del encuentro, el delantero subió una foto a Instagram con un mensaje que puede interpretarse como un misil hacia su DT.

Mbappé y un mensaje particular que podría estar dirigido al DT.

Es extraño ver un partido en el que el PSG no convierta goles, mucho más si es uno por la Ligue 1. Por eso, a Galtier le llovieron las críticas y Mbappé dejó un palazo irónico en sus redes sociales: "Empate #estoesparis #pivotgang", escribió junto a una imagen del partido de este sábado.

Aunque podría pasar como un posteo más, el segundo hashtag que utilizó Mbappé podría ser interpretado como un mensaje para el DT. "Pivot gang" es una manera de decir "la banda de los pívots" en inglés, que sería en referencia a que el esquema de Galtier lo hace jugar mucho de espaldas.

Según recopiló el periodista Andrés Onrubia Ramos, el concepto de "pívot" ya había sido utilizado por Mbappé para hablar de las diferencias de su juego en el PSG y en la Selección francesa: "Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pívot y es diferente".

Este es un episodio más que se suma al comportamiento que está teniendo Mbappé en la temporada. Luego de las turbulencias con Neymar, el francés tira de la cuerda en la relación con Galtier.