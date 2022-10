La honestidad brutal de la mamá de Borja sobre los entrenamientos en River: "Nos dice que son..."

Miguel Borja atraviesa una etapa de adaptación a River, en su primer semestre en su regreso al fútbol argentino. Con dos goles a Estudiantes en la goleada 5 a 0 por la fecha 23 de la Liga Profesional, el colombiano empieza a ganarse a la gente. Y su fan número 1 es Nicolasa Hernández, su mamá, quien revela lo que dice el futbolista de su vida en el Millonario y sobre Marcelo Gallardo.

En una entrevista con Nicolás Berardo para el Diario Olé, Hernández explicó desde Tierralta, la ciudad de Colombia donde vive, su alegría por el éxito que empieza a cosechar su hijo: “Estamos muy orgullosos de él porque es bravo el fútbol argentino. ¡No se crea que es fácil entrar en esa cancha, eh! La gente cuando Miguel Ángel no convierte comienza a hablar, claro, ¡pero qué creen, que es tan fácil jugar ahí! Nooo…”.

“¡¿Cómo no me voy a poner contenta cuando hace esos goles?! El otro día marcó dos muy buenos, ¡e iba para un tercero!”, contó la mamá de Borja sobre el doblete ante Estudiantes.

“¡Que suda bastante, ja! Dice que los entrenos son duros, que llega cansado, pero ya va dándose todo”, dijo Nicolasa sobre lo que le contó el futbolista. Claro, la exigencia de Gallardo es grande, pero el delantero de la Selección de Colombia agradece el trabajo del Muñeco.

“También nos ha dicho que quiere mucho al técnico, a Gallardo. Él fue quien lo llevó a River, y Miguel lo valora porque dice las cosas como son. Nos cuenta que es excelente, que le habla mucho”, aseguró sobre las charlas que tuvo con su hijo sobre la actualidad en el Millonario.

“Cuando está jugando Miguel yo me quiero meter adentro del televisor. Claro, me hice fanática de River. Pero porque a mí me gustan todos los equipos en los que juega él: ahí voy yo. ¿Si voy a conocer el Monumental? Si me lleva, ja…”, sonrió Hernández.

“Si no fuera por él, yo no miro fútbol. Pero cuando lo hace, estamos todos firmes. De hecho aquí lo vemos entre todos, sea miércoles, domingo o cuando toque. Nos reunimos, hacemos un brindis con la familia, los amigos, todos los que lo han visto crecer a Miguel se juntan en casa. Tenemos la TV bien grande, ja”, dijo la mamá de Borja sobre cómo viven los partidos.

Nicolasa contó que en su infancia el delantero salía a jugar y volvía cansado, con una particular revelación: “Aquí en los torneos de barrio él vendía las empanadas que yo le preparaba para que almorzara. Sí, vendía su propia comida: con eso les pagaba a los árbitros para que lo dejaran jugar más… Y entonces caía en casa a eso de las siete, con el suéter sobre el hombro”.

¿Y cómo era Borja de chiquito?: “Siempre fue goleador, si cuando estaba aquí venía siempre con trofeos por los goles que marcaba en el colegio. Eso es lo que siempre le gustó”.