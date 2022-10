La incrédula reacción de Paulo Díaz cuando en la TV lo eligieron MVP del River 5 - Estudiantes 0

Paulo Díaz, al igual que todo el resto de River, completó un gran actuación en la goleada 5-0 ante Estudiantes (por algo terminó así). Sin embargo, el chileno se sorprendió cuando desde la transmisión oficial de ESPN lo detuvieron para hacer una nota post partido porque lo habían elegido como el mejor jugador de la noche; por encima, por ejemplo, de Borja que metió un doblete y de De la Cruz, quien dio tres asistencias.

"La verdad que para mí es raro que, con un 5-0, sea figura un defensor, pero agradezco que me hayan elegido", comentó levantando las cejas, aunque rápidamente valoró la tarea grupal: "Me sentí bastante bien, pero eso es trabajo de todos en realidad. Si no hubiéramos tenido la contundencia que tuvimos, no se nos haría más fácil a nosotros, los defensores".

El cualidad principal que le destacaron sobre su juego en esta valoración final del partido fue la claridad con la que inició los ataques de River desde atrás y Paulo Díaz también dio su punto de vista: "Obviamente que se les hace más fácil recibir una pelota al pie para así tener más facilidad y apuntarle al arco rival".

Con esta goleada ante Estudiantes, River quedó muy bien posicionado para entrar a la Copa Libertadores 2023 por la tabla anual y a seis puntos del líder Atlético Tucumán, a falta de doce por jugar. El domingo que viene visita a un Patronato casi descendido en Paraná, desde las 20.30.