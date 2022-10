Ruggeri, picante con Batakis tras verla en el Apple Store de Nueva York: "Me puteó porque fui a Inglaterra y ella..."

Cada vez que dice presente en ESPN F90, Oscar Ruggeri no tiene problemas en decir lo que piensa. Así como no se guarda nada a la hora de opinar de fútbol, el campeón del mundo en México '86 tira filosos comentarios sobre política, que siempre causan sorpresa entre sus compañeros. Este miércoles, el Cabezón apuntó contra Silvina Batakis.

Ruggeri disparó contra la exministra, quien fue vista de compras en el Apple Store de Nueva York: "La Batakis esta me puteó porque me fui a Inglaterra y yo iba y me sentía mal porque digo ‘che viajé, pero estoy con el tema de los trabajadores y el dólar’, porque me ponían así (se agarra la cabeza). Y ella sentada así, en Nueva York la nami, es una cosa... el verso que hacen. Dios. Estoy recontra tranquilo, pero no podés hacer esas cosas... me dicen a mí y lo hacen ellos, ¿es para todos o cómo es?”, exclamó el panelista.

Por otra parte, el exdefensor, que estaba de vacaciones por Europa al momento de que Batakis apuntó contra los que gastaban dólares en el exterior, agregó: "Juran por la patria, por Dios... sí fuera realmente por Dios, no quedaría uno. Nadie. Pobre esa Biblia, me gustaría verla porque para mí no hay nada. Los juramentos que hacen...”

Batakis, julio 2022: “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”.



Batakis, octubre 2022: Apple Store, Nueva York. pic.twitter.com/wGofq4b8J5 — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) October 2, 2022

Meses atrás, la actual titular del Banco Nación aseguró que hacer turismo en el exterior era contraproducente para el empleo en Argentina: "El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son los que deberían haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos los argentinos”.