La tranquilizadora frase de Galtier sobre la salida de Messi: "Se fue por..."

Este miércoles, Lionel Messi preocupó a todos. A los 81 minutos, la Pulga pidió el cambio y salió del campo de juego con cara larga y dolor. No obstante, Christopher Galtier llevó tranquilidad al Paris Saint-Germain y a la Selección argentina.

Tras el empate ante el Benfica, el DT habló de la molestia del rosarino, autor del único gol de los parisinos en su visita a Lisboa: "Hizo una señal diciendo que se quería ir. En la última acción se sintió cansado y se fue por eso. Un compañero fresco era mucho más interesante", expresó en RMC Sport.

El gesto al que se refería Galtier es el que realizó Messi al banco de suplentes después de sentir la molestia. Al picar ante un pase de Vitinha, el 30 sintió algo en su pierna izquierda, lo que finalmente le costó su lugar en el partido. Antes de esto, la Pulga hizo una seña al banco de suplentes de que hagan el cambio en la jugada siguiente.

Más allá del comentario del DT francés, distintas fuentes aseguraron que lo de Messi no es para preocuparse. Pollo Vignolo afirmó que no es para dramatizar, mientras que Gastón Edul reveló más información: "Sintió una molestia por contractura en un pique. Pidió el cambio para no forzarse y generar algo peor. Está bien. Pidió el cambio a tiempo.", escribió en Twitter.

Además, Gemma Soler, periodista española de ESPN, informó que Messi se someterá a estudios médicos este jueves, al llegar a París. Más allá del susto, todo indica que la Pulga está bien.