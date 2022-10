El “sincericidio” de la pareja de Ibrahimovic sobre su relación con el crack del Milan: “No es fácil…”

Zlatan Ibrahimovic y Helena Seger son pareja hace más de 20 años. El futbolista y la modelo, que tienen dos hijos juntos, nunca se casaron pero mantienen una relación duradera. La empresaria sueca, 10 años mayor que el crack del Milan, sorprendió con una revelación sobre el jugador y aseguró: "No es fácil vivir con él".

Zlatan Ibrahimovic y Helena Seger.

En diálogo con la revista Elle, Seger reveló intimidades de su convivencia con Ibrahimovic y explicó por qué su relación funciona a pesar del carácter de cada uno: "No es fácil vivir con él, pero lo admito, tampoco lo es conmigo misma. Creo que me gusta Zlatan porque lo enfrento, yo también tengo un historial importante y he construido mi carrera con mucho sacrificio".

La mujer, por otra parte, explicó la insólita historia de cómo conoció al jugador en 2001: "Había estacionado mal su Ferrari en Malmö. Lo había hecho de una manera que impedía que mi Mercedes saliera. Arremetí bruscamente contra él, pero vio algo que le gustó". Esta situación ocurrió cuando Ibrahimovic tenía apenas 21 años y todavía jugaba en el Malmö de Suecia.

Helena Seger también contó por qué no se casó con Ibrahimovic a pesar de llevar dos décadas juntos: "Casarme podría perturbar mi sentido de independencia. No quiero que me etiqueten simplemente como la esposa de un jugador o la ganadora de un concurso de belleza. Creo que la gente no sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado".

Ibrahimovic y Seger tienen dos hijos juntos, Maximilian y Vincent, que tienen 16 y 14 años respectivamente. El futbolista, que cumplió 41 años este 3 de octubre y lo festejó comprándose dos Ferrari, se encuentra operado por una lesión en su rodilla que lo mantendrá alejado del fútbol hasta enero de 2023.