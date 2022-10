Tevez explotó con un jugador de Rosario Central y reveló por qué no jugó: "Fue desprolijo"

Se enojó Carlitos. En una nueva conferencia de prensa post-partido, Carlos Tevez volvió a lanzar una bomba: esta vez fue durísimo con Juan Cruz Komar, el defensor que fue baja a último momento en el partido entre Rosario Central y Unión. El central había aducido una molestia en la rodilla y más tarde se detectó que no tiene ninguna lesión. Ante esto, el entrenador lanzó: "Fue un poco desprolijo".

El Apache puso en duda la lesión de Komar y afirmó: “Fue un poco desprolijo. Hoy a la mañana cuando entrenamos él manifestó antes que nada que le molestaba la rodilla, justo cuando estábamos por entrenar. Nos desayunamos con eso así que tuvimos que llamar a un chico de Reserva (Jonatan Bogado) a última hora que estaba jugando en esos momentos".

Inmediatamente, Tevez agregó: "Como siempre digo, el que no quiera estar no va a estar, esto es Central, yo no voy a estar pensando en esas cosas. Después mejoró el dolor. Igual lo mandamos para que se haga unos estudios y no arrojaron ninguna lesión. El martes trabajará con los kinesiólogos y veremos los próximos pasos a seguir”.

Tras el empate 1 a 1 contra el Tatengue, el técnico de Rosario Central se refirió a los tres cambios que realizó en pleno primer tiempo, que fueron importantes para la reacción del equipo: “El resultado no es justo, fuimos muy superiores. Pegamos dos pelotas en el travesaño y erramos tres mano a mano. Habíamos planteado presionar arriba y no lo hicimos. De ahí nos hicieron el gol y por eso fueron los tres cambios. Fue responsabilidad mía. Los chicos siempre tienen mi apoyo pero en este caso no podía esperar al entretiempo”. Un volantazo que salió bien.

Tevez, por otra parte, explicó por qué Ignacio Malcorra no jugó desde el arranque: "No fue titular porque había salido con una molestia ante Platense y queríamos hacer presión alta. No lo iba a poner de entrada. Pero nos hicieron el gol y hubo cambio de planes”. Malcorra ingresó junto a Francis Mac Allister y Franco Frías en la primera etapa en lugar de Leonel Vergara, Gino Infantino y Fernando Rodríguez.

“Yo estoy bien. Es complicado mantenerse fresco. Pero di mi palabra de que me iba a quedar con estos chicos y acá estoy, poniendo el pecho”, comentó Carlitos, quien se mostró fuerte para seguir en el cargo. Además, añadió que Gaspar Servio se mantendrá como arquero en lugar de Jorge Broun, quien venía siendo titular en los últimos seis encuentros y que salió para este: “Quedan cuatro partidos. El análisis ya está hecho. De acá hasta el final va a atajar Servio y después se verá”.

"Solo queda ganar y para salir de este momento hay que seguir trabajando. Estos días libres nos van a venir muy bien. Nos está faltando el gol. Tenemos que seguir aprendiendo y crecer como equipo”, cerró Tevez sobre los seis partidos sin ganar que lleva el Canalla.