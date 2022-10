El inédito volantazo de Carlos Tevez en pleno Central - Unión

Luego de la increíble derrota que sufrió la semana pasada ante Racing, Rosario Central necesitaba reaccionar ante su gente para dejar atrás el mal trago. Sin embargo, los primeros minutos del duelo ante Unión los padeció y Carlos Tevez tomó una llamativa decisión que pocas veces ha sucedido en nuestro fútbol: reemplazó a tres jugadores cuando iban 36 minutos del primer tiempo.

Salieron Leonel Vergara, Gino Infantino y Fernando Rodríguez, e ingresaron Ignacio Malcorra, Francis Mac Allister y Franco Frías, y le salió bien. No pudo ganar, pero al menos rescató un punto. Luego del partido, el Apache fue consultado al respecto y explicó: "Se había planeado un partido con una presión bien arriba, algo que no se hizo, y Unión convirtió. Entonces elegí no esperar al segundo tiempo para hacer los cambios. Pero la responsabilidad es mía y no de los chicos".

Interrogado sobre el reemplazo del zaguero Juan Cruz Komar por el juvenil Jonathan Bogado en el banco de suplentes, a quien sacó del partido de reserva y mandó a buscar a Santa Fe en un remís, el "Apache" advirtió que se enteraron "en el entrenamiento matutino de que le molestaba la rodilla derecha. La verdad que fue un poco desproljjo. Después le hicieron un estudio y no dio lesión. Pero ahora hay que trabajar mañana con el kinesiólogo".

"Por eso digo que el que no quiera estar lo único que tiene que hacer es decirlo, pero no busquemos más quilombos de los que tenemos", advirtió. Finalmente y requerido sobre el ingreso de Ignacio Malcorra, Tevez respondió que "había tenido una molestia, se quedó trabajando en Rosario y fue al banco porque la idea de partido era una presión alta en el primer tiempo y que él entrara en el segundo, ya que jugando cada 72 horas no iba a aguantar el ritmo", cerró.

Lo de Carlitos es inédito en nuestro país, pero tiene un antecedente cercano superador. En las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el portugués Carlos Queiroz, como DT de Colombia, hizo cuatro cambios ante Ecuador, también en el primer tiempo. Los Cafeteros, en ese momento, perdían 4 a 0 pero el volantazo no salió ya que finalmente cayeron por 6 a 1.