La fulminante chicana de Ortigoza a Huracán tras el triunfo de San Lorenzo: "Van a tener que…"

Néstor Ortigoza vivió el clásico ante Huracán como un hincha más. Para el volante de San Lorenzo quizás haya sido su último clásico con la camiseta del Ciclón y seguramente por esa razón no se guardó nada al momento de apuntar contra los críticos del plantel, como también para gastar al rival en cada nota que brindó. En el programa Paso a Paso, de TyC Sports, "Orti" volvió a chicanear al Globo con un fulminante comentario sobre la cantidad de años que no suman de a tres en el Gasómetro.

"Nos vamos contentos. Hace mucho que no nos ganan de local, así que van e tener que esperar un poquito más.. Si si, venían bien pero acá no, acá no", expresó con tono irónico ante las cámaras. Luego del partido, jugado el sábado, expresó que disfrutó mucho poder estar en el campo de juego y apuntó contra los "boludos que hablan de más".

"Se que queda poco de todo esto y estoy muy contento porque la gente necesitaba mucho esto. También el grupo y el cuerpo técnico. Estoy feliz porque uno hace todo, la gente banca, siempre hay uno o dos boludos que hablan de más y quieren ensuciar, pero tengo mil batallas y estoy para seguir dando la cara y tratar de sacar a San Lorenzo adelante. Amo este club", expresó.

La cuenta del club, apenas finalizado el encuentro, también fue muy picante. "Hoy 1° de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Un cálido saludo, entonces, a todos los abuelos y abuelas del Ciclón. Y a sus nietos, que les alegran la vida todos los años", escribieron.