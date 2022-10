La frase de Rossi sobre su futuro que volvió a encender las alarmas en Boca: “Al menos hasta…”

Fue el mejor de todos. Penales atajados, tapadas clave y momentos definitorios para ganar el título. Agustín Rossi fue totalmente determinante para que Boca levantara un nuevo trofeo, y por eso se ganó el Premio Alumni al Jugador Destacado de la Liga Profesional que le entregó la AFA. Más tarde, el arquero se refirió a su continuidad en el Xeneize y volvió a encender las alarmas con una frase: "Al menos hasta Junio voy a seguir siendo parte de Boca".

Agustín Rossi se refirió a la posibilidad de seguir en Boca.

El rendimiento de Rossi nunca flaqueó. Fue el mejor arquero durante toda la Liga Profesional, incluso en el momento más caliente del campeonato cuando se hablaba todos los días de su continuidad en el club y de la renovación de su contrato, que hasta ahora no se dio. Y el propio arquero, integrante de la prelista de la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022, habló del camino recorrido en la temporada con Boca: "Fue un gran año, que lo corononamos con los dos torneos. Por suerte pudimos aportar nuestro grano de arena para ayudar al equipo a ganar algo".

En diálogo con Puede Pasar por D Sports Radio, Rossi no negó que vaya a seguir en Boca, aunque tampoco confirmó que vaya a extender su vínculo. Por supuesto, el reconocimiento de la AFA y del técnico de la Selección con premio y convocatoria, que se condicen con el altísimo rendimiento que tuvo en el Xeneize, no hacen más que agregarle valor y poder de negociación con los dirigentes del club.

"Voy a seguir trabajando y entrenando para ayudar desde el lugar que me toque. Al menos hasta junio voy a seguir siendo parte de Boca, no sé que pasará después. Cuando me toque jugar trataré de dar lo mejor de mi", afirmó el arquero, que sembró una duda importante respecto de su futuro.

"El cariño de la gente es mucho y es muy especial. No solo en la cancha, también cuando voy caminando por la calle. El reconocimiento es impresionante", agregó el arquero sobre los hinchas de Boca que varias veces lo ovacionaron a lo largo del torneo y fuera de la cancha.

Finalmente, Rossi se mostró orgulloso por el reconocimiento de Lionel Scaloni y se mostró ilusionado con ser parte del equipo argentino en Qatar 2022: "Ser parte de una prelista en la Selección Argentina es una alegría enorme. Esté o no esté es muy importante. Tengo que seguir entrenando y jugando para que me vean. Sería un honor increíble representar a la Argentina en un Mundial. Tengo que tomarlo con tranquilidad para no hacerse flasas expectativas".