El picante cruce entre Vignolo y el Chavo Fucks por Boca campeón: “No, es una descalificación”

Luego de la consagración de Boca de la Liga Profesional 2022, el quinto título desde que Juan Román Riquelme está en a la cabeza del club, Sebastián Vignolo realizó este miércoles en el programa ESPN F90 un editorial elogiando la gestión del ídolo, el cual despertó distintas opiniones de sus panelistas. Diego Fucks, uno de los más verborrágicos, disparó entremedias una ironía que hizo calentar al Pollo y por la cual discutieron feo.

Riquelme, con su gestión, divide opiniones.

Vignolo cree que uno de los méritos por los cuales el Xeneize consiguió su estrella Nº 73 es por la manera en la cual se organiza el club puertas para adentro y por eso arrancó diciendo: "Riquelme es vicepresidente del club y arma un Consejo con futbolistas que conocen la historia de Boca. Los entrenadores de Reserva, cuarta, quinta y sexta, son exfutbolistas que conocen Boca, están en Boca y están preparados para estar ahí. El predio de Boca en Ezeiza es el lugar donde forman a los futbolistas para que lleguen a la Primera División del equipo. Les llegan muchos pibes, y llegan muchos pibes".

Luego, ponderó el éxito de la gestión a nivel resultados: "Desde que la actual conducción está al frente del club, el equipo tiene resultados a nivel nacional". A partir de este momento es cuando comenzó a meterse el Chavo. "Locales", enfatizó primero, con sorna. A lo que Vignolo le retrucó: "Mirá que ni el River de Gallardo, ni el Racing de Gago, han podido competir, en los últimos años, en el plano internacional".

Boca ganó el domingo su estrella Nº 73.

Sin importarle demasiado esta intromisión de su panelista, el Pollo igualmente siguiendo diciendo que "el formato Boca da resultado, le va bien, sale campeón, forma jóvenes, llegan a Primera y ganan títulos" y Fucks, en desacuerdo e irónico, volvió a alzar la voz: "Bueno... Yo no voy a participar de este homenaje".

Ofendido, Vignolo le respondió: "No, no, no, es una descalificación. No es ningún homenaje, sino una opinión". Y se la devolvió: "El Chavo por ahí ve otra cosa y seguramente va a defender lo que él piensa. Yo no lo voy a descalificar diciendo: ‘ahora, entonces, el homenaje’. Le voy a respetar la opinión que tiene, que seguramente, es contraria a la mía”.

A su turno, el comentarista se defendió y redondeó: “Yo no voy a descalificar a nadie. Me acordé de una nota que hicimos en Equipo F (a Riquelme), que dijo que si sos más o menos bueno, ganás torneos locales, pero si sos bueno de verdad, ganás la Libertadores. Como dirigente, él sostuvo esta idea, pero yo tengo la sensación de que ha aprendido que no es tan así. Le ha dado valor a estos torneos. Boca debería competir en la Copa Libertadores con otro nivel. Es muy poco quedar afuera dos veces seguidas en octavos. Al proyecto, todavía, le falta una parte importante. Boca tiene una hegemonía en el medio local, que obviamente le doy el valor que tiene que tener cuando antes no se los daban. Pero yo creo que para ganar la Libertadores, que es el objetivo final de Boca, necesita un poco más".