El club grande que iría por el arquero de Patronato que amargó a River y Boca en los penales

Una de las principales figuras de este Patronato que, pese a irse al descenso, accedió a la final de la Copa Argentina y está a un partido de lograr su primera estrella y la clasificación a la Copa Libertadores es su arquero, Facundo Altamirano; protagonista principal de las eliminaciones a River y Boca, que estaría en el radar de San Lorenzo para el año que viene.

Altamirano fue la estrella en los penales contra River y Boca.

Así lo contó el periodista Cristian Camino en el programa Pelota Parada, de TNT Sports: "Altamirano sería una de las opciones de San Lorenzo para reemplazar a Torrico si no logra la continuidad de Batalla".

Es que puede suceder que el Ciclón pase de tener dos arqueros que tranquilamente podían ser titulares a quedarse sin ninguno de ellos. Por un lado, Torrico abandonó el club a sus 42 años y a Batalla se le vence el préstamo acordado hace un año y medio con River. Y por eso es que ya también comenzó a sonar el nombre de Altamirano en Boedo, donde planean armar un equipo competitivo para afrontar la Copa Sudamericana 2023.

Altamirano estaría siendo seguido de cerca por Insúa.

Igualmente, el pase del arquero que fue figura en las series de penales frente a River y Boca, en cuartos y semis de Copa Argentina respectivamente, no es de Patronato, sino que pertenece a Banfield. El equipo entrerriano tiene una opción de compra de US$ 1M, que habrá que ver si efectúa o no.

Altamirano se fue cedido desde el Taladro por un año a principios de este 2022 y en total atajó 30 partidos, dentro de los cuales recibió 29 goles. En 10 oportunidades mantuvo la valla invicta.