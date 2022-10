El picante mensaje de Aranda a los jugadores de Racing tras salir campeón con Boca

Boca coronó una gran segunda mitad de la Liga Profesional y se consagró campeón del torneo en un final para el infarto. El Xeneize igualó 2-2 ante Independiente en la Bombonera y, al conocer la derrota de Racing en condición de local ante River, dio la 73ª vuelta olímpica de su historia. En este contexto Gabriel Aranda habló con TNT Sports dentro del campo de juego de Brandsen 805 y, entre otras cosas, dejó una picante frase contra los jugadores de la Academia.

"Es una felicidad inmensa. Es una locura estar viviendo todo esto. Con mi familia estábamos hablando con mi familia que hace un año y medio estábamos acá viviéndolo como hincha. La hice pasar a mi vieja y se sacó fotos con todos los jugadores. Hoy, que lo estemos viviendo acá como jugador me llena de orgullo. Se lo merecen todos ellos, es para ellos", manifestó el Pola instantes después de colgarse la medalla de campeón. "Una locura muy linda. Mi mayor objetivo era este campeonato. Sea en Reserva o en Primera, es lo mejor que me puede pasar", añadió.

A la hora de recordar el momento en el que se ganó un lugar en el primer equipo, teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que afrontó Boca a lo largo del año, destacó: "No es fácil, pero uno se apoya mucho en la familia y en los compañeros, que la verdad me brindaron mucha confianza en su momento, estoy muy agradecidos con ellos por eso. En el cuerpo técnico también, que me brindó su confianza, me tiró a la cancha y nunca dudó de mi".

Sobre la relación que mantiene Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, con los juveniles surgidos de la cantera, soltó: "Siempre que tenemos la oportunidad de cruzarnos por el predio nos habla y nos saluda. Siempre de igual a igual y eso la verdad que lo valoro mucho"

Para finalizar, Aranda no olvidó los dichos de los jugadores de Racing en las horas previas a la definición. "Gracias a vos. Aguante Boca. Y dejame mandarle un saludo a los chicos de Racing que nos dieron este campeonato hace dos días. Así que le quiero mandar un saludo a todos ellos", sentenció el defensor de Boca.