El fulminante tuit de Mina Bonino sobre el patadón de Papu Gómez a Fede Valverde: “Por respeto a mi marido…”

Se jugaban los últimos segundos del partido que Real Madrid le ganaba 3 a 1 a Sevilla en el Santiago Bernabéu, cuando Federico Valverde eludió a Alejandro "Papu" Gómez y el argentino lo cruzó feo, sin disputar la pelota y con un golpe fuerte a menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar 2022. Las redes estallaron de bronca contra el futbolista de la Selección argentina, entre uruguayos y madridistas, pero con una protagonista especial: Mina Bonino, la esposa del Pajarito, quien fue fulminante tras el patadón.

Mina Bonino se mostró muy enojada con Papu Gómez tras el patadón a Valverde.

En primer lugar, la joven argentina transmitió un mensaje que dio cierta tranquilidad, aunque no dio precisiones sobre la gravedad del golpe, a la espera de estudios: "Fede se siente bien pero no sabemos realmente si está bien. Es un golpe y fue duro, como tal hay que ver cómo evoluciona. No creemos que sea nada pero no podemos confirmarlo", escribió en Twitter.

Ante la respuesta de un usuario que acusó a Papu Gómez de "mala leche" por el patadón y le pidió insultarlo, Bonino se contuvo de lanzar improperios pero dejó ver su enojo por lo sucedido: "Por respeto a mi marido no lo hago".

Claro, el cruce del argentino contra Valverde, por el contexto del partido ya definido y por el contexto de la temporada, a poco y nada de la Copa del Mundo en Qatar, generó muchísima bronca por parte de hinchas del Real Madrid y de Uruguay, que tiene a su mediocampista estrella tocado. Igualmente, se espera que llegue sin mayores inconvenientes.