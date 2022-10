El sorprendente análisis de Solari sobre la Primera Nacional tras el triunfazo de Gimnasia: "Es uno de los..."

Ya había convertido en el último clásico, pero ahora escribió su nombre en la historia grande. Santiago Solari le dio el triunfo a Gimnasia y Esgrima en el clásico del Parque con un derechazo desde afuera del área. Tras el encuentro, el 10 del Lobo resaltó la importancia de seguir con vida en la lucha por ascenso en la Primera Nacional, torneo que definió como uno de los más competitivos del mundo.

En una breve conferencia de prensa, Solari resaltó que el Lobo estuvo por encima de la Lepra a lo largo de todo el año: "Estamos contentos porque hicimos mucho esfuerzo durante todo el año. Fuimos mejores durante todo el año, creo que en los últimos dos clásicos también y se demostró", afirmó el autor del tanto.

Luego, el autor de ocho goles durante la campaña expresó sus sensaciones por haber grabado su nombre en los libros del clásico del Parque: "En lo personal, es hermoso marcar en un clásico, pero lo más importante es que estamos en la semifinal de uno de los mejores y más peleados torneos del mundo", aseguró.

#NacionalEnTyCSports ¡GOL DEL LOBO DE MENDOZA! ??



Gimnasia se adelantó 1-0 ante Independiente Rivadavia, con este tanto de Solari. pic.twitter.com/N7JiGyXZlM — TyC Sports (@TyCSports) October 22, 2022

"Nosotros queríamos marcar un gol tempranero, lo hicimos y era lógico que ellos iban a buscar su arma, que era lanzar a Quiroga, que es una máquina, muy difícil marcarlo, pero los chicos se pasaron", expresó Solari.

Por otra parte, el 10 negó que haya habido nervios, pero si sintió que se trataba de un partido muy especial: "No, no sé si nervios, pero sí que los clásicos se viven más. Siempre un gol te da más tranquilidad. Nosotros no pensamos en la ventaja deportiva, eso se notó. El equipo que nos toque, vamos a demostrar que salimos a buscarlo como siempre. Si tenemos la ventaja, es un plus, queremos lograr cosas importantes. Tendríamos que hacer dos partidos perfectos, vamos paso a paso".