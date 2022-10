Los desgarradores posteos de Agustín Canapino y Berni Llaver por no poder correr en Córdoba

La noticia de la ausencia del equipo Chevrolet en la undécima fecha del TC2000 fue un fuerte sacudón para el automovilismo argentino. Un conflicto gremial con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) le impedirá a Agustín Canapino y Bernardo Llaver correr el fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia y, de esta manera, ambos se despiden de la lucha por el campeonato de la especialidad que tiene como líder a Leonel Pernía (Renautl)

Luego de confirmarse la noticia, ambos pilotos decidieron pronunciarse por medio de las redes sociales y lo hicieron con sentidos posteos que marcan la tristeza por quedar afuera de la lucha de una manera insólita e inesperada. "Hoy es de esos días que la realidad supera la ficción... Sin palabras... Piso Córdoba, me entero todo esto y lo único que tengo bien en claro es que hoy perdimos todos", escribió el cuatro veces campeón del Turismo Carretera en su cuenta de Twitter.

El mendocino, tercero en el certamen, expresó: "Toda mi vida me preparé para este momento, aguanté miles de cosas y siempre agaché la cabeza pensando que algún día me iba a tocar a mí. Qué difícil es todo a veces, no se imaginan la ilusión que tenía por pelear el campeonato hasta el final. Gracias a todos los que me apoyaron e hicieron fuerza junto a mí”.

Guillermo Cruzzetti, director del equipo, señaló: "Un día tristísimo para mí. Por un conflicto gremial estamos resignando todo chance de pelear un campeonato junto a Agustin Canapino y Berni Llaver. Todo un año de trabajo arruinado por egos sindicales de gente que no le importa ni el futuro de sus representados".

Leonardo Almada, vocero de SMATA, explicó en Cadena 3 que "el reclamo es de índole gremial económico, por diferencia en los pagos que se les hace a los trabajadores de viáticos en las carreras, diferencias con la empresa por salud física y bienestar de los trabajadores". La categoría, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.