Turismo Carretera: el lapidario tuit contra Agustín Canapino que generó un intenso debate

Agustín Canapino fue protagonista de un hecho muy importante para el automovilismo argentino. El pasado miércoles, en Florida, fue parte de una prueba comunitaria que realizó la IndyCar Series y estuvo a la altura. Giró durante toda la jornada y las referencias sacadas por el equipo de Ricardo Juncos fueron más que positivas. Sin embargo, entre los mensajes de apoyo para el cuatro veces campeón del Turismo Carretera, apareció un tuit que criticó duramente al de Arrecifes y se viralizó en minutos.

Quien lo escribió fue Bruno Boccanera, campeón del TR Series y actualmente en el TC Mouras, quien no se guardó nada al momento de opinar al respecto: "Bueno, ya está, se arrastró. Ahora recuerden que tenemos un pibe con la posibilidad clara de estar en la F1 (Franco Colapinto). Foco ahí muchachos y dejen de flashear con farsas".

Sus dichos fueron replicados por cientos de usuarios y, por la gran cantidad de respuestas negativas que tuvo en su perfil, debió borrarlo minutos después. Pero no se quedó callado y fue por más. "Bueno por ahí me olvido del fanatismo, que no digo este mal, y los comentarios políticamente incorrectos suelen herir susceptibilidades. Aclaro para el que no sabe como soy o expreso. No creo en personalismos y el respeto se lo debo solo a los míos", publicó y nuevamente cayeron contra él por sus palabras.

Bruno Boccanera.

"No es fanatismo, no te pone contento que un argentino sea Canapino, Guerrieri, Colapinto o Pecho sean tenidos en cuenta? Pasó de un TC a un auto casi nivel F1, creo que merece respeto. Vos lo hubieras hecho mejor? Esa es la verdadera pregunta", le escribió un usuario, mientras otros lo trataron de "cobarde" por haber borrado la publicación que se volvió tendencia.

Boccanera, de 35 años, ocupa la 16ta posición en el campeonato del TC Mouras y pelea para meterse entre los "tres de último minuto" que se meterán en la Copa de Oro para pelear por la corona. Durante esta temporada ya ganó, el 1 de mayo en La Plata, y se prepara para afrontar un desafío clave el 23 de este mes en Neuquén. Canapino, mientras tanto, guarda silencio.