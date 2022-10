La respuesta de Pablo Aimar al interés de River para que reemplace a Gallardo: “Ahora…”

La salida de Marcelo Gallardo de River ya se empieza a sentir. El hincha ya lo despidió en el Monumental ante Rosario Central, en su último partido. Le pidió que se quede, lógicamente, después de un amor de ocho años y medio que quedará para siempre en la historia millonaria. Pero es momento de mirar para adelante y el club ya le busca reemplazante, alguien que pueda estar a la altura. Uno de los perfiles que se consideró fue el de Pablo Aimar, pero se conoció que el exjugador no querría hacerse cargo del plantel de Primera División.

El Payasito, entrenador de la Selección argentina Sub-17 y parte importante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, querría seguir ligado al proyecto en el que trabaja actualmente. En TNT Sports, el periodista Maximiliano Grillo aseguró el motivo particular: "Alguien que estuvo con Aimar ayer me dijo que no quiere dirigir ahora Primera División. No pasa por River, pasa por la formación de él, quiere seguir vinculado con juveniles".

El entrenador de 42 años habría decidido no tomar las riendas del equipo Millonario después de la salida de Gallardo, pero el motivo sería más por su interés de prepararse mejor antes de llegar a la Primera División. En River lo consideran el candidato "ideal" y de hecho sonó en 2021 antes de que el Muñeco anunciara que seguía, pero el exfutbolista no aceptaría la propuesta.

Por otra parte, en el plano personal, el Payasito pasa por un dificilísimo momento después del fallecimiento de su madre, Mary Giordano, este miércoles a los 70 años. Aimar recibió las condolencias de las cuentas oficiales de Estudiantes de Río Cuarto y Valencia, entre muchísimos mensajes de apoyo de hinchas en las redes sociales.

Respecto de los posibles candidatos a dirigir a River, otro de los mencionados es Hernán Crespo, quien tampoco llegaría (actualmente dirige al Al-Duhail de Qatar), mientras que el nombre que más fuerte suena es el de Martín Demichelis, quien trabaja en la Reserva de Bayern Munich de Alemania.

Aimar, quien hizo Inferiores en River, debutó como futbolista en el Millonario el 11 de agosto de 1996 frente a Colón y en 2001 fue vendido a Valencia por más de 20 millones de euros. El Payasito volvió al club de Núñez en 2015 después de una exitosa carrera en Europa, sobre todo en Valencia y en Benfica, y se fue seis meses más tarde para hacer su retiro en Estudiantes de Río Cuarto, club donde había hecho Infantiles.