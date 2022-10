Respira Tite: una figura de Brasil se lesionó pero "llega con lo justo" al Mundial

El sábado pasado, Richarlison, figura de la selección de Brasil y "enemigo" de los jugadores de la Argentina por sus cargadas por redes a De Paul, Paredes, Di María, etc, asustó a Tite y compañía al retirarse del campo de juego llorando en muletas porque había sufrido una lesión muscular que creía que lo podía llegar a marginar del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, este lunes tras los estudios, su DT en el Tottenham, Antonio Conte, confirmó que su lesión "no es de gravedad" y podrá disputar la cita mundialista que comienza dentro de 34 días.

Richarlison terminó el Tottenham-Everton en muletas.

"Puedo confirmar esto: el jugador no se está arriesgando a no jugar la Copa del Mundo, absolutamente. La lesión no es tan grave. Estoy feliz por el jugador", anunció Conte, quien lo perderá por los próximos cuatro partidos de mínima, y respiró Brasil.

Antonio Conte, DT italiano del Tottenham.

Post partido, el panorama no era el más alentador. Ni mucho menos. Entre pausas y lamentos, Richarlison decía llorando: "Es difícil de decir, está tan cerca mi sueño... Ya sufrí esta lesión (diciembre del 2021) y paré dos meses más o menos. Ya veré, tengo que hacerme estudios el lunes, pero hasta caminar me duele. Tengo que pensar en positivo para ir a Qatar. Está todo tan cerca"

Sobre los 5' del segundo tiempo, en el Tottenham 2 - Everton 0, el atacante de 25 años fue a buscar una pelota al área y acusó un dolor muscular en el gemelo de su pierna izquierda. Los médicos ingresaron a atenderlo y Antonio Conte mandó instantáneamente a la cancha a Yves Bissouma para reemplazarlo. El brasileño, en lugar de ir a sentarse al banco de suplentes, se fue directamente al vestuario.

¡Alarma en Brasil! Richarlison debió salir por una molestia en la pierna izquierda a los 6' del ST vs. Everton.



uD83DuDCFA Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/08yc1yITjP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2022

De ser más grave su lesión, lo más probable es que el punta se hubiera perdido la Copa del Mundo. Sucede que, a pesar de que, últimamente, venía siendo titular y es uno de los tres máximos goleadores del ciclo Tite (17, misma cantidad de Coutinho), ocupa una posición en la que Brasil posee una gran abundancia de opciones: Neymar, Vinícius Jr., Antony, Pedro, Gabigol, Raphinha, Roberto Firmino, etc.

La Verdeamarela, seguramente con Richarlison dentro de la lista definitiva, integrará el Grupo G en Qatar 2022, junto a Suiza, Brasil y Camerún. Su debut es contra los serbios, el 24/11.