Francescoli, sobre los silbidos a Brito en la despedida de Gallardo de River: "El hincha tiene que..."

En la emotiva despedida de Marcelo Gallardo del Monumental, se vivió un incómodo momento cuando el entrenador más ganador de la historia de River nombró al presidente Jorge Brito -mientras les hablaba con un micrófono a los hinchas- y este recibió silbidos de gran parte del estadio. Pese a que el Muñeco se encargó de dejar en claro que la decisión de no renovar fue "personal", la gente lo culpó al sucesor de D'Onofrio por su salida y Enzo Francescoli, mánager del club, opinó acerca de por qué él cree que los hinchas se la agarraron con el actual mandamás.

"Le tocó a Brito porque Marcelo tomó esta decisión después de ocho años, pero él no tiene nada que ver. El fútbol es así, cuando las cosas van bien, todo está bien; y cuando van mal, empiezan con los directivos, después pasa por el técnico y luego por los jugadores. Esto es así y está más que claro. Fue una muy buena relación, simplemente es la frustración del hincha, que tiene que elegir a alguien", se sinceró Francescoli, a quien además se lo vio muy conmovido durante la fiesta del adiós a Gallardo, en una entrevista que le dio a TyC Sports.

Tras escuchar a silbidos a Brito, el Muñeco trató de frenarlos con un "no, no, no". Pero la gente hizo caso omiso y logró que se apaciguaran continuando con los agradecimientos.

El viernes, el día después al anuncio bomba del Muñeco con el cual confirmó que no iba a continuar en River a partir del 2023, el propio presidente reconoció que "podía llegar a entender que algún hincha se enojara con él".