El PSG le ganó el clásico al Olympique de Marsella y se afirma como líder

El triunfo en el clásico francés ante el Olympique Marsella (1-0), que coincidió con la vuelta de Lionel Messi tras su ausencia por lesión de los últimos partidos, reactivó al París Saint Germain, que se reencontró con la victoria gracias a un tanto de Neymar al borde del descanso. Se quitó a un rival de en medio el cuadro de Christophe Galtier.

Hasta hace un par de fechas, el conjunto marsellés parecía la principal amenaza al dominio parisino, pero el empate ante el Stade Rennes y las derrotas seguidas contra el Ajaccio y esta frente el PSG han desplazado de la cima al equipo del croata Igor Tudor. Con su trío ofensivo de lujo y sin Sergio Ramos, que cumplió su partido de sanción tras la expulsión en la pasada jornada, se rehízo. Acumulaba tres empates seguidos. Dos de Champions contra el Benfica y ante el Reims, en la Ligue 1.

Pero no falló en un clásico que por momentos estuvo abierto, marcado por la determinación de los dos porteros, el italiano Gianluigi Donnarumma y el español Pau López, y que se desequilibró del todo al final, cuando el Marsella se quedó con diez jugadores por la expulsión de Samuel Gigot. El Marsella respondió a la ofensiva inicial del París Saint Germain, que pronto disfrutó de las opciones de Achraf Hakimi y de Kylian Mbappé, muy activo al principio. Ambas las frustró Pau López.

Tuvo su momento el conjunto de Tudor. Especialmente al contraataque. Lideró uno Alexis Sánchez que no culminó Amine Harit con todo a favor. Otro después fue de Nuno Tavares. Aceleró el PSG en el tramo final de la primera parte. Messi envió al travesaño un golpe franco marca de la casa y en la prolongación llegó el gol. Mbappé recibió el balón dentro del área. Esperó y asistió a Neymar, que llegó desde atrás y disparó raso fuera del alcance de Pau López.

¡Y es noticia! Mbappé ASISTIÓ para que Neymar marque un golazo y el 1-0 parcial de PSG vs. Marsella en #LeClassique.



uD83DuDCFA Mirá la #Ligue1 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/jgvXbhIroO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2022

Asumió el mazazo el Marsella, que tuvo su oportunidad en la segunda mitad con una acción individual de Harit, la principal amenaza para Donnarumma. Se esfumaron las posibilidades visitantes en el tramo final. Samuel Gigot, que tuvo que sustituir a Eric Bailly poco antes del intermedio, fue expulsado en el minuto 72 por una dura entrada a Neymar. El Marsella se resignó a la situación y sus opciones se diluyeron.

La salida al campo de Ahmadou Dieng y de Cengiz Under, a la desesperada, no mejoraron las opciones visitantes. Sin Neymar y sin Messi, sustituidos en los últimos minutos, el Marsella confió en una acción aislada o en una jugada a balón parado que no llegó. El París Saint Germain alarga su ventaja como líder a tres puntos beneficiado por el tropiezo el sábado del Lorient.

Los datos del partido