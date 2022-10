Riquelme busca torcer la decisión de un jugador de Boca que quiere irse por "temas familiares"

Una de las debilidades de Juan Román Riquelme, como lo es Carlos Zambrano, finaliza su contrato con Boca el 31 de diciembre de este año y, a dos meses de quedar libre, ya habría decidido no renovar por "temas familiares" y volver en consecuencia a su Perú natal. Y por eso, el vicepresidente del Xeneize ya inició gestiones para tratar de convencerlo de que se quede por, al menos, un año más.

La información de que a Zambrano le ronda en la cabeza la idea de pegar la vuelta a sus pagos no es nueva igualmente. Hace unos meses, fue noticia por declarar que, en la intimidad, le confesaba a su esposa que a veces le daban ganas de retirarse: "Le digo a mi pareja: 'No quiero levantarme, quiero ya acabar esto'. Tengo 33 años, ya tengo casi la mitad de mi vida fuera del país. Quiero relajarme, disfrutar todo lo que he podido lograr".

Llegado a Boca a principios del 2020, el defensor hizo toda su carrera en el exterior y volvería a su país tras más de 15 años afuera. El Káiser tendría intenciones estar más cerca de sus dos hijos que viven en Lima.

Si bien nunca se consolidó como el habitual marcador central titular de Boca, Riquelme llegó hasta decir de él que "el club debería estarle agradecido porque es un jugador que juega un partido cada tres o cuatro meses y siempre lo hace bien".