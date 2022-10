Brito contó qué sintió cuando Gallardo lo convocó a la medianoche para anunciarle su salida: "Me..."

Se la vio venir. Cuando Matías Biscay lo convocó a Jorge Brito a una reunión de imprevisto con Marcelo Gallardo el miércoles por la medianoche en el Monumental, luego del triunfo 2-1 de River ante Platense, inmediatamente el presidente del Millonario se dio cuenta de que el Muñeco la había organizado para comunicarle la decisión que al mediodía siguiente el propio DT se encargó de hacer pública: que no iba a renovar su contrato.

Así, Brito lo hizo saber en una nota que le dio a ESPN F90 al borde de la emoción. Consultado sobre si se imaginó lo que le iba a anunciar Gallardo cuando lo convocó a la medianoche, el presidente de River dijo: "Me lo imaginaba... No había mucho para charlar después de un triunfo contra Platense a las 12 de la noche de un miércoles. A veces surgía que después de los partidos nos quedábamos charlando, pero nunca pasó que me llamara especialmente a mí y que me convocara solo. Me lo imaginé".

"Puedo comprender a los hinchas que se enojen conmigo. También me permitiría decirle a la gente que todos soñamos, que yo sueño y que parte de River es eso: soñar. Pero cuando hace un año renovamos el contrato, este era por un año. No se firmó por cuatro como la vez pasada", quiso a su vez dejar en claro Brito, que Gallardo no renuncia, sino que se termina su contrato y se va; algo que el propio DT también se ocupó de resaltar en la conferencia del jueves.

La máxima autoridad de River reconoció que, por algunas sensaciones que palpaba en el día a día, dejaba una chance abierta para que siguiera: "Tal vez, en el tránsito del año nos fuimos generando expectativas". Aunque rápidamente rectificó: "La verdad es que cuando uno lo mira ahora para atrás, era lo que esperábamos a principio de año. Era lo que se suponía que iba a pasar".