Turismo Carretera: la sorpresiva revelación de Guillermo Ortelli tras retirarse del automovilismo

El 17 de abril en el autódromo de La Pampa, Guillermo Ortelli le puso punto final a su exitosa carrera deportiva en el Turismo Carretera. El siete veces campeón se despidió a lo grande, ante una multitud, y desde ese momento se abocó a su nueva función dentro del JP Carrera, que es la de ser director deportivo de Agustín Canapino, Santiago Mangoni y Valentín Aguirre.

Canapino y Ortelli, en su nueva faceta en el JP.

Sin embargo, a diferencia de muchos, Ortelli no extraña subirse al auto y así lo contó en dialogo con Carburando: "Me quedó la duda en el momento que decidí no correr más. Tenía ganas de estar dentro de un equipo y saber que iba a sentir cuando los motores arranquen, pero no generó nada. Eso significa que la decisión fue acertada y estaba muy seguro".

"Después del retiro me han invitado a correr pero siento que fue una etapa que disfruté y hoy lo hago desde otro lado", agregó y luego realizó una curiosa revelación: "No cambió demasiado mi vida. Nunca consumí automovilismo en casa. Disfrutaba hacerlo pero terminaba el domingo y no seguía obsesionado con el automovilismo, quizás por eso no me resulte diferente este presente".

La carrera en Toay fue la 408 del "Rey" en la máxima. Debutó el 10 de septiembre de 1994 y desde ese momento ganó 32 finales, consiguió 92 victorias en series, marcó 32 poles, subió 98 veces al podio y logró siete campeonatos (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) que lo ubican como el segundo más ganador de la historia, por detrás de Juan Gálvez que tiene 9.

El próximo compromiso del TC será el 30 de octubre en San Nicolás, y ya están en venta las entradas para disfrutar de la tercera fecha de la Copa de Oro. Los tickets se podrán adquirir a través de la web Ticketmania y las entradas generales tienen un valor de $4.000, mientras que las preferenciales cuestan $8.000. Los menores de 10 años y los mayores de 70 años no abonan.