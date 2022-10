El tremendo elogio de un jugador de Vélez a la Bombonera antes de visitarla: “Es un estadio…”

Este domingo desde las 18hs Vélez se jugará un partido importante ante Boca en La Bombonera, con la necesidad de sumar puntos de cara al final de un torneo en el que se encuentra anteúltimo y con ocho derrotas. Leonardo Burián, arquero del equipo de Liniers, se ilusionó por volver a jugar en el estadio del Xeneize, al que llenó de elogios, y expresó: "Se hace sentir".

En diálogo con TyC Sports, Burián se mostró cauto al hablar de Boca, al que ve como un rival difícil y con jugadores de categoría: "Sabemos el potencial de Boca, hace varias fechas que consigue resultados positivos, subiendo su nivel de juego. El nivel individual en jerarquía es muy bueno. A (Darío) Benedetto se le abrió el arco, el pibe (Luca) Langoni cada vez que juega la manda a guardar. Hay que tomar recaudos con los equipos grandes, más allá de que digan que juega mal, porque gana".

El arquero de Vélez, a su vez, dejó un gran elogio para el estadio del Xeneize: "Llevo algunos partidos en La Bombonera, no pude ganar todavía, he empatado y perdido. Esperemos romper esa racha. Cuando está llena, es una cancha muy linda, es un estadio mítico, incluso estrellas mundiales han manifestado sus ganas de jugar ahí. Se hace sentir".

Por otra parte, Burián se refirió al triunfo de su equipo en su último encuentro ante Barracas Central: "El de Barracas fue un triunfo esperado por nosotros para asomar la cabeza, porque veníamos golpeados en el torneo local. Más allá de haber hecho una buena campaña en Copa Libertadores estábamos urgidos de un triunfo para, sobre todo, lo anímico y que el día a día sea más llevadero".

El ex Colón también contó sus sensaciones respecto de la actualidad futbolística de Vélez, que aparece anteúltimo en la Liga Profesional: "No estamos en una situación en que los demás esperan un resultado bueno de esto. Estamos necesitados de ganar otro partido, encontrar regularidad, traer confianza, tranquilidad y que el proyecto se respete, que para el cuerpo técnico también sea bueno".

"Hay un plantel muy bueno, con chicos jóvenes con mucha proyección. Empatados muchos partidos, algunos no merecimos empatar. Cuando estás en competencia internacional es difícil poner el foco en el torneo local, uno lo hace inconscientemente", siguió.

"No estamos en una situación cómoda, no nos gusta estar en el fondo de la tabla. No nos merecemos estar ahí, hay un buen grupo humano, que es primordial, y muy buenos jugadores. Somos conscientes de que no tuvimos un buen torneo pero intentamos hacer lo mejor posible entrenando con un poco más de tiempo de trabajo", completó Burián.