Con Lautaro Martínez, Inter venció a Lazio y se subió a la cima

Inter, con el delantero argentino Lautaro Martínez, le ganó hoy a Lazio por 2 a 1 y volvió a liderar la Serie A Italiana, en uno de los partidos que le dieron inicio a la 21ra. fecha del certamen.



El equipo milanés se impuso con los goles que marcaron el defensor italiano Alessandro Bastoni (30m. PT) y el zaguero eslovaco Milan Skriniar (22m. ST); en tanto que Ciro Immobile (35m. PT), descontó para el conjunto romano.





El atacante ex Racing Club marcó a los 17 minutos de la primera parte de una asistencia del chileno Alexis Sánchez, pero el árbitro Luca Pairetto recurrió al VAR y anuló el gol por posición fuera de juego.



Martínez fue reemplazado a los 27 minutos del complemento por el bosnio Edin Dzeko y en el mismo momento ingresó su compatriota Joaquín Correa, ex Estudiantes, de La Plata por el chileno Sánchez.



En Lazio fue suplente el mediocampista Luka Romero exMallorca, de España.



Con la victoria, la octava consecutiva y la decimoquinta en el torneo, le permitió al Inter volver a la punta del campeonato y superar en la tabla a su clásico rival, Milan (48) por un punto al llegar a las 49 unidades.



Milan a su vez goleó hoy a Venezia, que tuvo al arquero Sergio Romero como titular, por 3-0, como visitante, y quedó como escolta del actual líder, Inter, con 48 puntos.



Zlatan Ibrahimovic (convirtió su primer gol del año), batió a "Chiquito" Romero, su excompañero en Manchester United, a los 2 minutos del primer tiempo y sumó a Venezia a su larga lista de equipos que sufrieron sus goles.



Según un dato de la Serie A, Zlatan, que inició su carrera en el Malmo sueco en 1999, le marcó a 80 equipos distintos de las principales cinco ligas europeas y suma 24 años seguidos como goleador en el fútbol profesional.



Milan, que no gana un título de Serie A desde 2011, amplió la ventaja con un doblete del francés Theo Hernández en el segundo tiempo (3m. y 14m.).



Venezia suma tres fechas sin ganar (dos derrotas y un empate) y con 17 unidades está a cuatro de la zona de descenso.



Juventus a su vez volvió al triunfo con un gol del cordobés Paulo Dybala, superó a Roma (que sumó su segunda derrota consecutiva), 4 a 3, como visitante y entró en zona de Europa League al colocarse en el quinto lugar con 38 puntos.



El ex Instituto, de Córdoba abrió el marcador a los 18 minutos de la primera parte, luego marcaron para el conjunto turinés Manuel Locatelli (25m. ST), Dejan Kulusevski (27m. ST) y Mattia De Sciglio (32m. ST).



Descontaron para el plantel dirigido por el portugués José Morinho, Tammy Abraham (11m. PT), Henrikh Mkhitaryan (3m. ST) y Lorenzo Pellegrini (8m. ST).



Juventus en la fecha anterior había empatado 1 a 1 con Napoli y Roma venía de otra caída ante Milan por 3 a 1.



Justamente Napoli volvió al triunfo luego de dos fechas tras derrotar a Sampdoria por 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona y se consolidó en el tercer puesto con 43 puntos.



Lorenzo Insigne, quien fue anunciado como nuevo jugador de Toronto de la MLS de Estados Unidos, fue titular pero a los 29 minutos del primer tiempo debió ser reemplazado por lesión.



El perseguidor inmediato de Napoli es Atalanta, que goleó a Udinese por 6-2, como visitante, y se mantuvo en el cuarto puesto con 41 unidades.



El lateral derecho Nahuel Molina marcó uno de los goles de Udinese y sumó su segundo tanto en el campeonato.



El cordobés fue titular junto a Nehuén Pérez e Ignacio Pussetto y en el equipo ganador hicieron lo propio el arquero Juan Musso y José Luis Palomino.



Por último Hellas Verona que contó con el delantero argentino Giovanni Simeone (tercer goleador de la Serie A italiana con 12 tantos) en su formación, cayó de local ante Salernitana (último de la tabla de posiciones) 2 a 1.



El bosnio Milan Duric (29m. PT -de penal-) y el chipriota Grigoris Kastanos (25m. ST) convirtieron para la tercera victoria de Salernitana en el actual torneo, que pese al resultado se mantiene en el último lugar, con 11 puntos. El serbio Darko Lazovic (18m. ST), descontó para el local.