Cristina Gutiérrez al borde de la descalificación por un insólito motivo

Cristina Gutiérrez está haciendo frente a todo tipo de adversidades en este Rally Dakar 2022. La española tuvo muchos problemas en las primeras etapas de esta edición a causa de la fiabilidad y no lograba plasmar en la general de la T3, de vehículos ligeros, su superioridad sobre otros participantes.

Sin embargo, la burgalesa consiguió cerrar de manera inmejorable la primera semana (3ra en el total), aunque quedó en jaque por un castigo que salió a la luz durante el día de descanso. De acuerdo a su información, Dirección de Carrera la sancionó con "una descalificación en suspenso" al descubrir, durante las verificaciones técnicas ordinarias, que su sistema de intercomunicación fabricado por Stilo tenía integrado una función Bluetooth que le permitía conectarse a un teléfono móvil.

"El sistema Bluetooth y similares, incluidas todas las formas de transmisión de datos, están prohibidos. Durante las secciones selectivas, ni la transmisión ni (el recibimiento de) los datos están autorizados”, expresa el reglamento del cross country por lo que si reincide, quedará automáticamente fuera de competencia.

Stilo, por su parte, admitió el fallo en su producto que ha provocado el incumplimiento del reglamento pero notó que el dispositivo, no lo tenía conectado, por lo que “no había la necesidad de desconectarlo”, pero lo estaba. Gutiérrez y el equipo han solicitado una versión modificada de este intercomunicador para que el problema no vuelva a repetirse. (Car And Driver)