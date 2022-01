Los dichos sobre Fernando Alonso y el Dakar que enloquecen a sus fanáticos

Fernando Alonso está con la mente en la Fórmula 1. “El Nano” quiere a toda costa que su equipo, Alpine, sea más competitivo este año o que, incluso, tenga un auto con posibilidades para conseguir su ansiado tercer título mundial y así lo demuestra en sus redes sociales: ayer subió una historia a Instagram donde se lo ve saliendo del simulador de su equipo a las 10:30 de la noche, luego de un largo día de pruebas.

via: @fernandoalo_oficial

Pero cierto es que el asturiano ya no es un joven, sino que a sus 40 años (cumple 41 en el mes de julio) ya piensa en lo que será su futuro en el mundo del automovilismo: "A Indy lo veo más complicado porque cuando acabe mi etapa en la Fórmula 1 volver a las 500 Millas, con el peligro que tienen, lo veo menos atractivo. Pero el Dakar…".

Alonso ya tuvo su primera experiencia dakariana. Fue en el Dakar de Arabia Saudita 2020, cuando terminó 13ro a bordo de una Toyota Hilux: "Al Dakar lo volveré a intentar", aseguró en diciembre de 2021. Pero afirmó que no se quedará en un mero intento: "“Lógicamente, al ser una disciplina tan diferente a en la que ya yo he crecido, los circuitos y el asfalto, es muy atractivo. Intentar ganar el Dakar sería un reto mayúsculo porque no es para nada mi ambiente”".

La Toyota Hilux de Alonso

A su vez, Alonso no dudó en compararse con una leyenda del Dakar, Carlos Sainz: "Tenemos el ejemplo de Carlos (Sainz) y de otros pilotos que con más años pueden seguir siendo ultra competitivos", dijo sobre el tres veces campeón en Autos.

A estos dichos del piloto bicampeón mundial de Fórmula 1 con Renault se le sumaron unas alentadoras declaraciones del director del Rally Dakar, David Casteras: "Creo que sí, por todo lo que he escuchado de sus comentarios… No sé cuánto tiempo le quedará en Fórmula 1. Con los jóvenes que llegan… no lo sé. Creo que hay opciones de que regrese al Dakar", aseguró Casteras en entrevista con el medio catalán Mundo Deportivo.

El asturiano en el Dakar

También, Casteras dijo que le gusta que “gente de otros mundillos” se acerque al Dakar y dijo que a Alonso le gustó mucho la experiencia: "Creo que le gustó. Estaba contento de estar aquí y estaría bien hablar un poco más con él para tener más sensaciones de su experiencia en esta carrera". Habrá que esperar, pero hay algo seguro: hay Fernando Alonso para rato.