Leandro Paredes auténtico: habló de su vida y dejó un contundente elogio sobre Lionel Messi, compañero suyo en el PSG

Leandro Paredes, actual jugador del París Saint Germain y uno de los indiscutidos para Lionel Scaloni en la Selección argentina, comenzó el 2022 con el objetivo deportivo del Mundial de Qatar 2022. En una entrevista con diario La Nación, el ex Boca Juniors habló de su vida y, además, elogió a Lionel Messi.

Sobre su infancia y su lo que conserva de aquel niño, manifestó: "Sigo siendo el mismo chico tranquilo y humilde que disfruta de su familia y de sus amigos. Eso está intacto en mí. Vengo de una familia de clase baja y tuve la suerte de tener siempre cerca a mis seres queridos –a mi mujer Camila y mi hermana mayor, sobre todo–, que me mantuvieron con los pies sobre la tierra. Es muy difícil no marearse cuando empezás a ganar mucho dinero de tan chico.".

En cuanto a los compañeros que tiene en el elenco francés, Paredes contó con quienes tiene mayor afinidad: "Leo (Messi), Marco (Verratti), Ángel (Di María), Neymar, Ander Herrera. Con ellos nos juntamos siempre". Y añadió: "Tratamos de compartir y hablar de otras cosas. Solemos juntarnos a comer algún asadito en casa o en la casa de ellos. Nuestras mujeres y nuestros hijos se llevan muy bien por suerte. Las charlas de fútbol, sólo en los vestuarios".

Además, sobre el capitán de la Selección argentina, quien ahora es compañero suyo en el día a día del equipo, expresó: "Admiro su humildad. Siendo quien es y lo que genera en el mundo entero, su humildad es increíble. Es un modelo para mí".

Para finalizar, se refirió a uno de los momentos más duros que vivió en su carrera, cuando lo lesionaron en un entrenamiento con la camiseta del Xeneize: "Cuando estaba jugando en Boca, un compañero me lastimó y tuve como cinco meses de recuperación. Justo en ese momento me transfirieron al Roma de Italia. Tenía 18 años, lesionado, no podía entrenar, mi hija había nacido hacía un mes, lejos de mi familia… Juro que lloraba todos los días y lo único que quería era volver a Argentina. Después entendí que ese sacrificio era parte del camino que tenía que recorrer para crecer como futbolista"