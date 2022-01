La "decepción" de Al-Attiyah tras enterarse que ganó la cuarta etapa

Nasser Al-Attiyah estiró su ventaja como líder de la clasificación general, pero no se mostró del todo contento cuando se enteró que había ganado la etapa por una sanción sobre Yazeed Al-Rajhi. El qatarí sabe que no le conviene abrir pista y lo dejó en claro cuando habló tras completar el tramo.

"No ha sido fácil porque nos hemos topado con varios coches al principio de la especial y hemos decidido no asumir demasiados riesgos. La última parte fue muy difícil, sobre todo la parte en los wadis (ríos secos), que exigía mucha navegación. Matthieu ha hecho un gran trabajo y la verdad es que estoy muy satisfecho", expresó.

Y agregó: "Avanzamos día a día por buen camino. Hemos intentado imprimir un buen ritmo hoy, pero nuestra intención no era abrir mañana porque no habrá motos por delante y, por tanto, no tendremos huellas que nos guíen. Pero aunque no logremos un buen tiempo en estas condiciones podremos salir en buena posición el día siguiente".

El quinto parcial de este jueves, con salida y llegada en Riyadh, será el tercero en disputarse con forma de bucle. El circuito se compondrá de 346 kilómetros computados y 214 de enlace.