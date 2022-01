La sorpresiva decisión que tomó Gallardo y lamenta el mundo River

Mientras se ultiman detalles para cerrar las llegadas de Tomás Pochettino, Juanfer Quintero, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez, empiezan a concretarse algunas salidas en River. En las últimas horas se supo que una de las grandes promesas dejará el club para marcharse a Defensa y Justicia: Tomás Galván.

Si bien todavía no está oficializada la cesión, el talentoso volante se irá a Florencio Varela en busca de continuidad y experiencia, ya que la operación no tiene opción de compra. El juvenil, de 21 años, es una de las debilidades de Marcelo Gallardo pero teniendo en cuenta las incorporaciones no tendrá muchos minutos y por esa razón decidió prestarlo.

No es la primera vez que el Millonario negocia con el Halcón. David Martínez, Enzo Fernández y Franco Paredes han sigo algunos de los jugadores que usaron la amarilla y verde, para luego regresar para afianzarse en el plantel superior de River. El oriundo de El Talar, defiende los colores del conjunto de Núñez desde 2006.

Su debut oficial con River se dio nada menos que frente a Boca en aquel Superclásico del 16 de mayo de 2021, recordado por el brote interno de coronavirus que obligó a Gallardo a plantar un equipo colmado de jóvenes sin experiencia. Después de ese auspicioso estreno, disputó cinco encuentros más con el primer equipo.