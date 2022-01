Pelé estremece al mundo del fútbol con una publicación en Instagram

Edosn Arante Do Nascimento, "Pelé", realizó un sentido posteo en su cuenta de Instagram en donde realizó un análisis de su carrera y de su vida. "Analizar el pasado es importante. Cuando miro hacia atrás, estoy muy orgulloso de mis victorias", comenzó con un posteo en sus redes.

"Fueron tres mundiales, más de mil goles y muchas historias que contar. Pero nada me enorgullece más que el amor que recibo de ti hasta el día de hoy. Este es mi mayor logro”, agregó. “O Rei” se sometió en septiembre del año pasado a una cirugía donde le extirparon un tumor en el colon.

Mientras el astro brasileño lucha con su enfermedad sigue activo en las redes, mientras está al cuidado de su familia. Su hija, Kely Nascimento, debió salir al paso a versiones sobre el supuesto agravamiento de la salud del astro, luego de que versiones nunca confirmadas indicaran que se le habían detectado otros tres tumores producto de metástasis y que el cáncer ya era generalizado.

"Me bombardearon por wasap y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió", expresó. Los rumores surgieron luego de que Pelé, de 81 años, recibiera el alta del hospital al que acudió un día antes para una nueva revisión.

La salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.