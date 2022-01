Toto Salvio encendió el mundo Boca con una inesperada frase sobre su futuro

Eduardo Salvio habló este martes tras la victoria de Boca sobre San Lorenzo para consagrarse en el Torneo de Verano de La Plata y no dudó en demostrar que aguarda una oferta definitiva del Consejo de Fútbol para su renovación, atento a que su contrato termina a mitad de año.

"No sabría bien qué decirte porque todavía no está cerrado, pero el club sabrá cuándo tiene que ofrecerme... o no, porque está en todo su derecho. Yo de mi parte me seguiré entrenando, preparando, lo único que pienso es en jugar y disfrutar mis días en Boca", le dijo a Fox.

Además, remarcó: "Estoy contento de poder compartir un momento de estos una vez más con todos mis compañeros y la gente, contento por el partido y cómo se dio todo. Cada día me siento mejor, en general venimos haciendo una buena pretemporada desde el día uno, estos partidos nos sirven para el torneo y la Libertadores".

Por último, sobre su posición en el campo, el Toto dijo: "Uno juega donde lo ponga el técnico, Seba (Battaglia) sabe que no tengo problemas en hacerlo ahí, entrené y jugué muchísimas veces en esa posición. Seba sabe que estoy a disposición de él para hacer de enganche, segunda punta, por afuera o lo que sea".