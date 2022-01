Rafael Nadal, a cuartos del Abierto de Australia donde enfrentará a una de las sorpresas del torneo

Rafael Nadal venció, número 6 del Ranking Mundial de la ATP, venció al francés Adrian Mannarino por 7-6. 6-2 y 6-2 para meterse en los cuartos de final del Abierto de Australia. En esta nueva ronda enfrentará al canadiense Denis Shapovalov, quien viene de dar el batacazo y vencer a Alexander Zverev, número 3 del mundo.

¡LOCURA LO DE DON RAFAEL NADAL! pic.twitter.com/Xi8gdwDkcV — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 23, 2022

"Tiene una habilidad y es que te hace jugar incómodo. Hoy, estaba teniendo un feeling de bola impresionante. Normalmente, las bolas altas con efectos le suelen molestar, pero hoy no era el caso. Devolvía todo y no me dejaba respirar. Todo ocurría rápido y también estaba sacando bien. Conseguí ralentizar el juego con mi revés cortado, algo que me sirvió bastante, y tras el primer set resté más adelante y fui a por el partido", manifestó el español

Sobre su próximo rival, expresó: "Potencial enorme. Cuando juega bien es difícil de parar. En esta ronda, los rivales ya son todos de entidad. Viene de ganar un partido complicado, pero el partido de hoy me va a dar mucha confianza. Me esforzaré al máximo para hacerlo lo mejor posible, con la ilusión de jugar bien. El H2H favorable para mí no es decisivo, eso es pasado. Lo que importará es quien sepa hacerlo mejor el martes. Tendré mis opciones y eso es lo que voy a intentar. Estoy emocionado, la verdad. Hace unas semanas no me esperaba estar donde estoy ahora".

"No me lo planteo. Voy día a día, como he hecho siempre. Cuando llegué aquí, supe que no era candidato, hay que ser realistas, pero en el deporte las cosas cambian muy rápido. Lo que ocurre hoy, dentro de unos días puede parecer otra cosa. Yo, lo que tengo que hacer, es estar preparado. Estoy en una posición mejor de la que estoy hace 10 días. La pista manda. El juego dictaminará", sentenció Nadal.