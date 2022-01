Turismo Carretera: el piloto que debutará a los 45 años con un auto de Guillermo Ortelli

La temporada 2022 del Turismo Carretera comenzará en febrero pero, de a poco, se van conociendo nuevos proyectos y sobre todo algunos debutantes. Uno de ellos será el chaqueño Augusto Carinelli quien utilizará el Chevrolet que manejó Guillermo Ortelli en el inicio de la pasada temporada, propiedad del LCA Racing.

"Le agradezco a Campanera porque me alquiló el auto. Yo compré una Dodge, pero me la van a entregar durante enero, y el motor en abril. Hasta que se arme completa pueden pasar seis carreras, y la verdad es que quiero correr. Y desde la ACTC me autorizaron correr con Chevrolet, la marca que usé siempre, y con el Nº77. Con ello cumplo el sueño", explicó.

Y agregó: "Arranqué de grande en el automovilismo. Y tener hoy, a los 45 años, la posibilidad de correr en TC lo había soñado, pero hace poco porque cuando empecé en los zonales ni lo pensaba. Todo se fue dando. Desde el campeonato de 2012, los buenos resultados en TC Mouras, TC Pista, y lo hecho en TC Pick Up, ayudaron a que pueda estar en Turismo Carretera".

"Esto es el ‘broche de oro’, porque no existe ningún piloto en el país que corra y que no sueña con llegar al TC. Estoy muy contento y agradecido a Dios, y a la gente que me ayudó para esta oportunidad”, sostuvo Carinelli quien es reconocido en cada pista con la frase "Dios es Amor" en el parabrisas de todos los vehículos con los cuales participó en las diferentes categorías.