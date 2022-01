El periodista al que Lionel Messi tiene bloqueado de todas sus redes

Lionel Messi volvió a estar en boca de todos tras su aparición en la gala de The Best, en la cual se quedó con el segundo puesto de la votación detrás de Robert Lewandowski. De todas formas, el astro del PSG fue reconocido tanto por la FIFA como por FIFPro incluyéndolo en el XI ideal del 2021 gracias a un año inolvidable para Lionel. A su histórica consagración con la Selección Argentina le siguió una salida del Barcelona digna de una novela, para terminar vistiendo los colores del conjunto parisino.

Remontándose a aquellos meses turbulentos, el youtuber Jordi Wild se metió de lleno en el tema con un invitado especial: Jota Jordi, integrante del famoso programa deportivo "El Chiringuito", fue parte del episiodio n° 106 del podcast "The Wild Project" para dialogar acerca de la carrera del periodista. Con el correr de la charla, el catalán reconoció que Lionel Messi lo tiene bloqueado en todas sus redes sociales luego de haber expresado unas polémicas palabras en la tertulia que conduce Josep Pedrerol.

"Leo me tiene bloqueado en todos lados. Instagram, Twitter... grupo Whatsapp. No lo he contado nunca", reveló Jota Jordi por primera vez ante los medios. La sorpresiva frase del periodista obligó a Jordi Wild a preguntarle los motivos y así lo relató: "Fue en un partido que perdió el Barça contra el Bayern, cuando Messi ya se había ido. En El Chiringuito, Jorge D'Alessandro dijo algo como que sin Messi el Barça no va a ganar. Yo ahí me sentí ofendido y dije: 'que yo sepa en los últimos diez años con Messi hemos ganado dos Champions. Tener a Messi no te asegura ganar diez Champions", contó.

Acto seguido, el tertuliano del programa de Pedrerol se sorprendió al ver la acción que había tomado el capitán de la Selección Argentina y el día de hoy reflexiona con más calma. "Ese fue el comentario que hice y no era para atacar a Messi. Yo siempre he defendido a Messi. La relación era buena... pues le sentó muy mal y me lo hizo saber", cerró.