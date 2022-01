Rafael Nadal comenzó con el pie derecho su camino en el Australian Open

Rafael Nadal comenzó con el pie derecho su participación en el Abierto de Australia. El español, número seis del Ranking Mundial de la ATP venció, demostrando un alto nivel, al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2 y tiene la mente puesta en conseguir su vigésimo primer Grand Slam (tiene 20 al igual que Novak Djokovic y Roger Federer).

“Han sido meses muy complicados para mí. Es imposible estar más feliz”, manifestó Nadal luego del contundente triunfo que consiguió, en menos de dos horas, en el Melbourne Park.

Sobre la posibilidad de coronarse a fin de mes como el tenista con mayores torneos de Grand Slam en sus vitrinas, expresó: “Yo simplemente vivo mi día a día. No vivo con esa angustia para querer ser yo el que tiene más Grand Slams. Al fin y al cabo, los tres hemos superado nuestras expectativas”.

Para finalizar se refirió, una vez más, al caso de Novak Djokovic, quien fue deportado de suelo australiano en la jornada del domingo: “No fue el único culpable en todo lo acontecido. Me gusta tener buena relación con mis rivales y con Novak no es una excepción. Sea justo o no, prefiero no hablar más del tema”.