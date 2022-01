El contundente mensaje con el que Rafael Nadal le disparó a Novak Djokovic en la previa del Abierto de Australia

Novak Djokovic, número uno del Ranking Mundial de la ATP y cuya visa para ingresar a Australia fue anulada por segunda vez, regresó hoy al hotel que sirve como centro de detención de inmigrantes en Melbourne tras reunirse con los abogados que lo representan.

Rafael Nadal , número seis del Ranking, fue consultado sobre la situación de su colega: "Hay una cosa muy clara, Novak Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia. Pero no hay ningún jugador en la historia que sea más importante que un torneo, porque los jugadores se quedan y luego se van, y llegan otros jugadores. Nadie, ni Roger, Novak o yo mismo, ni Bjorn Borg, que fue increíble en su época, el tenis sigue adelante”.

Tanto el español como Roger Federer y el mismo Nole suman en su haber 20 títulos de Grand Slam, por lo que el primer torneo del año podría servir para romper con la paridad. “Estamos en una situación que se ha complicado más de la cuenta, que se ha liado y que se ha alargado en el tiempo. Estamos ante uno de los torneos más importantes del mundo. No hay nadie de nosotros más importante que el deporte por sí mismo”., añadió.

Esta no es la primera vez que Nadal opina sobre el tema, en los primeros días del año también dejó su punto de vista: “Yo tuve el covid, fui vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema en jugar aquí. Eso es lo único que está claro. Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas”.