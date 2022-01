El irónico posteo de instagram con el que Neymar apuntó a sus detractores en medio de su recuperación

Neymar Jr, jugador del París Saint Germain que a fines de noviembre sufrió una grave lesión en uno de sus tobillos, no ha empezado de la mejor manera el 2022. Aún sin estar recuperado del esguince de tobillo izquierdo con lesión de ligamentos, el brasilero es blanco de duras críticas por su estilo de vida, fuera del campo de juego.

“Es menos eficiente. Gana kilos sin parar, envejece y no tiene una forma de vida adecuada. ¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo?", apuntó Jerome Rothen, ex jugador del PSG.

“Neymar no se toma su carrera en serio. No tiene la actitud de Hulk, por ejemplo, que entrena en vacaciones. ¿A que no ves a Neymar en el gimnasio, o con un nutricionista? Está de vacaciones. Neymar no ganará un Balón de Oro y Vinicius, sí”, expresó Fabio Sormani, periodista compatriota del crack.

En medio de las críticas, el 10 de la Selección de Brasil, que se consagró subcampeona de la Copa América en el mes de julio del 2021, utilizó las historias de Instagram para enviarle un irónico mensaje a todos aquellos que lo critican y apuntan en medio de su recuperación.

“Sesión 2 hoy. Qué bueno es no ser profesional y no cuidarse, ¿no? Para estar bien de noche, hay que cuidarse antes”, publicó el ex jugador del Barcelona junto a una foto suya realizando una sesión de recuperación, haciendo una seña con su mano y con emojis riéndose.