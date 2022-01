Palmeiras ofertó 10 millones por un objetivo de Marcelo Gallardo

Dada la situación económica de su país, el fútbol brasileño no para de incorporar futbolistas de gran calibre: en los últimos años, Flamengo se ha reforzado con jugadores de clubes grandes de Europa, como Andreas Pereira del Manchester United y Filipe Luis del Atlético de Madrid, y Atlético Mineiro ha traído a goleadores de la talla de Hulk y Diego Costa. Esos son apenas algunos ejemplos del poderío del Brasileirao en el mercado de pases y, ahora, otro equipo apostará fuerte por reforzar a su plantel: el Palmeiras.

El equipo bicampeón de América apunta con todo al Mundial de Clubes. Luego de hacer un papelón en la edición 2020, en la que perdió en semifinales contra Tigres de Monterrey, el técnico portugués Abel Ferreira no quiere tener ninguna sorpresa en el torneo que se disputará a partir del primer fin de semana de febrero en Emiratos Árabes.

El argentino Guido Pizarro festeja el triunfo de Tigres sobre Palmeiras

A pesar de que el Palmeiras se destaca por su solidez defensiva (sólo recibió 15 goles en 26 partidos entre las dos Libertadores que ganó), el equipo paulista puso sus ojos en Marcos Rojo, el central de Boca, para que forme dupla con el paraguayo Gustavo Gómez, en lo que podría ser, a priori, la mejor dupla defensiva del fútbol sudamericano. De igual manera, lo que trabaría el pase del ex central de la selección argentina es su suspensión por cinco partidos de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De todos modos, este no sería el único movimiento que prepara el Palmeiras, ya que puso sus ojos en otro argentino: Valentin “Tati” Castellanos. El delantero mendocino de 23 años fue una de las figuras del New York City FC, que salió campeón de la MLS por primera vez en su historia. Castellanos metió 22 goles en 35 partidos en la campaña pasada, ganó la Bota de Oro de la MLS y, por ello, el equipo brasileño ofertó 9.600.000 dólares por su pase, pero fue rechazada por el equipo estadounidense, miembro del mismo grupo empresario que el Manchester City (City Group).

Valentín Castellanos y su trofeo de goleador de la MLS

Este mediodía, Castellanos habló con TyC Sports y reconoció que hubo un contacto entre River y su representante: "Haría un esfuerzo económico, a este River no le podés decir que no. Me gusta mucho cómo está jugando", dijo el delantero.

Esta es la segunda oferta proveniente del Palmeiras que a la que el New York City FC le dice que no; en un primer momento, el Verdao había ofrecido 8 millones de dólares, pero el campeón de la MLS pretende 22 millones por los servicios de su goleador. Por lo pronto, el Palmeiras no ha hecho una contraoferta por el nacido en Guaymallén, Mendoza, pero es un delantero que gusta mucho en el club, ya que habían intentado comprarlo en febrero de 2021.