El durísimo reclamo de Carlos Sainz y la terminante respuesta del director del Dakar

Carlos Sainz afronta esta edición del Dakar inmerso en un ambicioso proyecto que con el correr de los días se sabrá qué futuro tiene dentro de la carrera y si puede pelearla. Se sumó a las filas de Audi sobre un complejo prototipo híbrido que nace con el objetivo de ser el primer coche de naturaleza eléctrica.

Sin embargo, según entiende el español, están en clara desventaja con el resto de los rivales y apuntó directamente contra la organización: "De los que iban a estar de alguna manera premiados, los constructores que iban a participar con estas nuevas tecnologías se hablaba de darles algo más de recorrido de suspensión, de potencia... todo eso se ha quedado en nada".

David Castera.

Sus palabras llegaron a oídos del director del Dakar, David Castera, quien recogió el guante y le respondió al madrileño. "Siempre digo que se está poniendo la venda antes de sufrir la herida... Queremos intentar equilibrar, pero nadie sabe lo que va a pasar realmente. Está todo basado en simulaciones de ordenador y hemos intentado darles algo más (a los eléctricos)".

"Lo que no dice Carlos es que ellos (Audi) se equivocaron sobre el peso de su coche. Carlos no dice eso. Si hubieran tenido el peso de 2.000 kilos que estimaban inicialmente, sería mucho mejor para ellos. En todo caso, hay que esperar a ver qué pasa, porque si el vehículo es nuevo no pueden esperar llegar y ganar a la primera, van a necesitar un año o dos", cerró.