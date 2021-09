Internaron a Caruso Lombardi por segunda vez en el año: qué tiene y qué dijo

El año en curso ya es uno para el olvido en la vida de Ricardo Caruso Lombardi, quien volvió a ser internado a cuatro meses de ser ingresado a la Clínica Trinidad de San Isidro por un cuadro de coronavirus. Esta vez, el DT se encuentra en el mismo sanatorio por una pancreatitis y desde allí contó cómo está.

Caruso fue contactado por el programa Fútbol 910 de radio La Red para hablar de fútbol, y allí sorprendió a todos al revelar que estaba internado. "Acá andamos, el sábado caí otra vez en la Trinidad, estoy internado", le contó el Tano a Toti Pasman, conductor del programa.

La mención del entrenador es en referencia a que en mayo pasado se contagió de coronavirus ?y su cuadro se agravó bastante, por lo que terminó internado en la misma clínica en la que se encuentra en estos momentos.

"Voy a ver si me largan mañana o pasado, vamos a ver. Me detectaron una pancreatitis. Lamentablemente, te agarran esas cosas que uno llega a grande y van apareciendo estas cosas, estos problemas. Tuve que quedarme, recién me sacaron el suero. Ojalá que mañana me vean mejor", deseó Caruso, quien dijo que "los estudios me dieron todos bien así que supongo que si no es mañana será el jueves que me den el alta".

Finalmente, agrego que esta internación no tiene "nada que ver con el covid. Pero mirá que casualidad, estoy en la misma habitación y con los mismos médicos que cuando tuve covid. Pero estoy bien, con ganas de hablar de fútbol", cerró.