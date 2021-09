La sorpresiva revelación de Laporta sobre Messi que llena de ilusión a todo Barcelona

Joan Laporta habló de Lionel Messi y sus palabras ilusionan a los fanáticos del Barcelona que todavía lamentan la salida del astro argentino. El presidente culé, en una entrevista a l'Onze de Esport 3, no cerró la puerta a la posible vuelta del "10" y reconoció que le dio tristeza verlo con la camiseta del París Saint Germain.

"Este no era el final que había deseado para Messi en el Barça. Ya veremos. No nos cerraremos a nada. Siempre tendremos un agradecimiento eterno a Messi. Él es del Barça", reveló y siguió: "Nadie deseaba llegar donde llegamos. Fue muy triste. He visto su debut en el PSG y ha sido triste, verlo con otra camiseta... Es una sensación muy extraña. No me gustó verlo con esa camiseta".

"Se nos hizo la presión: o firmas lo de CVC (hipotecando al club durante 50 años) o no tendrás el Fair Play. No teníamos margen para hacer nada. Ya llevábamos mucho tiempo con un preacuerdo, nos habíamos dado la mano. Pero nada aceptó la Liga. Ni siquiera el contrato de cinco años. La Liga lo veía mejor, pero el 5 de agosto nos dicen que debemos firmar lo de CVC", explicó.

Y cerró: "Al final pusimos criterios objetivos. No veíamos que el tema mejorara y acabó de esta forma. Es más, con todas las rebajas y la salida de Griezmann tampoco podíamos inscribir a Leo Messi, pero el año que viene podremos tener objetivos más ambiciosos en el mercado".