El club que lamentó el no traspaso del Mbappé al Real Madrid

El PSG dejó de ingresar muchos millones de euros por no traspasar a Mbappé al Real Madrid. Pero el club parisino no fue el único que dejó de ingresar dinero. El otro fue el AS Bondy, el club en el que se formó Mbappé.

Según desveló L'Equipe, el AS Bondy se habría embolsado hasta dos millones de euros si la operación se hubiera cerrado en 180 millones de euros. Unos millones que el AS Bondy ya no va a percibir. Mbappé puede renovar con el PSG o fichar llegar a un acuerdo con el Real Madrid a partir de enero, cuando ya sea libre para negociar con los clubs que desee sin permiso del PSG. Haga lo que haga, el AS Bondy se quedará sin los millones del traspaso.