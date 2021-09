Turismo Carretera: el revolucionario anuncio de la ACTC a días de arrancar la Copa de Oro

El Turismo Carretera se renueva y anunció que los próximos días lanzará una plataforma de streaming. Lo hizo mediante un comunicado publicado en la web oficial de la categoría, donde explica que "Se formó una alianza estratégica entre ACTC y Motor Play, para generar contenido online durante las 24 horas del día, exclusivamente a través de internet".

"En breve se realizará la inauguración oficial de la plataforma, con el objetivo de conectar de manera directa y rápida a los apasionados del Turismo Carretera y de todas sus divisionales, a través de cualquier dispositivo móvil", agrega el escrito dado a conocer este viernes y que generó una verdadera revolución en los fanáticos.

A una semana de la competencia que abrirá la Copa de Oro, y mientras se lleva a cabo la venta de las 3.500 entradas anticipadas, se informó que el público podrá ingresar al circuito únicamente el sábado 11 de septiembre, a partir de la hora 4 am. Dicha resolución quedó confirmada tras la reunión que se llevó a cabo en la sala de prensa "Leonello Bellezze" del trazado rafaelino.

Hoy comenzó la venta de tickets para los socios del Club Atlético Rafaela y el valor será de $2.500. Desde el próximo miércoles podrán hacer lo propio los no socios habitantes de la ciudad y de la zona a un costo de $3.500. No se cobrarán adicionales (vehículo, ubicación, etc.) No se venden entradas para ingreso a los boxes.