La voz argentina: "Sabía que éramos capaces de ganarle a un Brasil"

El director técnico del seleccionado argentino de futsal, Matías Lucuix, celebró hoy el histórico triunfo sobre Brasil en la semifinal del Mundial de Lituania y remarcó su confianza en el equipo para ganarle a la máxima potencia de la disciplina.



"Uno quería sufrir menos porque ya estamos con lo último emocionalmente, pero sabíamos que éramos capaces de ganarle a un Brasil lleno de estrellas y escribir una nueva historia", expresó Lucuix, visiblemente conmovido por el pase a la final del Mundial de Lituania tras eliminar a Brasil.

"Sabíamos que era un paso más, estábamos convencidos de que éramos capaces de vencer a este Brasil tan difícil".





Con apenas 35 años, Lucuix, ayudante de Diego Giustozzi en el Mundial de Colombia 2016, buscará conducir al seleccionado argentino al bicampeonato del mundo en la final contra Portugal o Kazajistán.



"Estos muchachos tienen un corazón enorme y nos hacen jugar una final más. Vamos a disfrutar de estas poquitas horas y después con ilusión y humildad vamos jugar por el sueño de volver a ser campeones del mundo", agregó el DT.



Lucuix destacó que el plan de Argentina "funcionó" ya que pudo neutralizar al ataque de Brasil y aprovechar las oportunidades propias en el arco contrario.



En este sentido, el cierre Maximiliano Rescia, una de las figuras del partido junto al aquero Nicolás Sarmiento, coincidió con su entrenador y consideró que esperaban "sufrir" contra Brasil.



"Es normal, ellos son una potencia y tienen un equipazo. Estos partidos se definen por detalles. Nosotros tuvimos un nivel muy alto durante los 40 minutos, nos tiramos de cabeza y cuando uno no llegaba había otro compañero. Estoy feliz por la filosofía que transmitimos", expresó Rescia.



Uno de los referentes del seleccionado también envió un mensaje a los que no creían en el equipo.



"En el Mundial pasado decían que habíamos llegado a la final porque no jugamos contra nadie pero cinco años después demostramos que estamos vigentes", afirmó.



En la presente edición, Argentina superó con puntaje ideal el grupo más difícil y en la fase eliminatoria dejó en el camino a Paraguay, Rusia, último subcampeón, y hoy a Brasil, pentacampeón y máxima potencia del futsal.